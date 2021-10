Autor: CZ.NIC

Čtrnáctý ročník konference DevConf.cz proběhne 28–29. ledna v hybridním formátu: fyzicky na FIT VUT a zároveň v online prostředí. Pokud chcete přispět do programu svou vlastní přednáškou nebo workshopem, čas na přihlášení máte do 31. října, tedy do konce tohoto týdne, prostřednictvím online formuláře.

Nevíte s čím se přihlásit? Nechte se inspirovat loňským programem a nahrávkami.