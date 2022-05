DevConf.cz Mini zveřejnil program a spustil registraci

Autor: CZ.NIC

DevConf.CZ je každoročně pořádaná a volně přístupná konference pro všechny open-source nadšence. Pro zájem o konferenci jsme se rozhodli uspořádat DevConf.cz Mini, což je menší verze lednové konference.

DevConf.cz Mini proběhne odpoledne ve čtvrtek 2. června v prostorách FI MUNI v Brně.

Pokud jste vývojář, technologický architekt, IT konzultant, IT student, učitel informatiky na střední či vysoké škole a nebo prostě IT nadšenec, kterého zajímají poslední trendy v otevřených technologiích, pak byste měli rozhodně zvážit návštěvu červnové akce. Během jednoho odpoledne proběhne sled přednášek, školení a diskuzí na témata Linux distribution, Open source UX a Modern software development. Součastí programu bude Fedora 36 Release Party.

Vstup na DevConf.cz Mini je zdarma, je pouze potřeba se zavčas registrovat. Všechny přednášky, prezentace a školení budou probíhat v angličtině. Pokud vás konference zaujala, sledujte další dění na Twitteru či Facebooku, nebo přímo na webové stránce Devconf.cz.