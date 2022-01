DevConf.CZ zveřejnil program a nabízí poslední možnost zapojit se jako přednášející

Konference DevConf.cz zveřejnila program na rok 2022. Jako každý rok, i tentokrát se můžete těšit na 100+ přednášek, workshopů a meetupů, kde se dozvíte to nejnovější ze světa open-source technologií. Konference bude letos podruhé v online formátu a organizátoři si pro vás připravili řadu dalších doprovodných aktivit. Letošní novinkou bude vlastní 8bitová mapa na platformě WorkAdventure, kde se můžete setkat a komunikovat s ostatními přednášejícími a účastníky DevConfu. Konference se koná 28. – 29. ledna na virtuální platformě Hopin.

Pokud jste promeškali možnost přihlásit svoji přednášku na podzim, DevConf.CZ otevírá poslední příležitost zapojit se do programu, a to prostřednictvím lightning talků. Natočte svůj lightning talk (v angličtině) v délce maximálně pěti minut a nahrajte video na DevConf CfP portálu do pátku 14. ledna 2022. Tématy se můžete inspirovat v programu.

Na konferenci je třeba se zaregistrovat. Nejktuálnější informace sledujte na Twitteru nebo se přihlaste k odběru DevConf newsletteru.