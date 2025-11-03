Root.cz  »  Linux  »  Devuan 6.0 Excalibur je postavený na Debianu 13 a nepoužívá systemd

Devuan 6.0 Excalibur je postavený na Debianu 13 a nepoužívá systemd

Petr Krčmář
Včera
43 nových názorů

Sdílet

Devuan Autor: Projekt Devuan

Vyšel Devuan 6.0 jménem Excalibur, což je klon distribuce Debian, který jako init systém nepoužívá systemd. Zakládá si na svobodě inicializačního systému a proto uživatelům umožňuje použít buď SysVinit, OpenRC, nebo Runit.

Nové vydání je postaveno na letošním Debianu 13, přebírá tedy jeho balíčky včetně jádra 6.12 LTS. Výchozím desktopovým prostředím je Xfce, ale k dispozici jsou také Cinnamon, KDE, LXQt, LXDE a MATE. Další podrobnosti naleznete v poznámkách k vydání.

Devuan stále podporuje architektury AMD64, ARM64, ARMEL, ARMHF a PPC64EL, nenabízí podporu pro RISC-V, který byl čerstvě přidán do Debianu.

Vstoupit do diskuse (43 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc