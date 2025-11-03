Devuan 6.0 Excalibur je postavený na Debianu 13 a nepoužívá systemd

Vyšel Devuan 6.0 jménem Excalibur, což je klon distribuce Debian, který jako init systém nepoužívá systemd. Zakládá si na svobodě inicializačního systému a proto uživatelům umožňuje použít buď SysVinit, OpenRC, nebo Runit.
Nové vydání je postaveno na letošním Debianu 13, přebírá tedy jeho balíčky včetně jádra 6.12 LTS. Výchozím desktopovým prostředím je Xfce, ale k dispozici jsou také Cinnamon, KDE, LXQt, LXDE a MATE. Další podrobnosti naleznete v poznámkách k vydání.
Devuan stále podporuje architektury AMD64, ARM64, ARMEL, ARMHF a PPC64EL, nenabízí podporu pro RISC-V, který byl čerstvě přidán do Debianu.