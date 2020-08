DiceKeys: silné heslo na celý život

Minulý týden informatik z university v Berkeley Stuart Schechter uveřejnil DiceKeys, hezkou metodu, jak vygenerovat silné heslo, které vám může zůstat celý život. Můžete jej použít například jako master password pro správce hesel nebo pro U2F klíč.

DiceKeys je 25 kostek s různými písmeny. Ty jednou zamícháte a vložíte do plastové krabičky, která je pak drží pohromadě. Na každé kostce je ještě 6 čísel označujících jejich strany a také se počítá s orientací kostky v krabičce. Dohromady dostanete entropii více jak 196 bitů. Odvodit heslo lze ručně, ale je to složité. Proto existuje také aplikace, kterou krabičku vyfotíte a zjistíte heslo. DiceKeys se prodávají za 25 dolarů (+12 doprava) na CrowdSupply. K dodání by měly být v lednu příštího roku.

(zdroj: arstechnica)