 »   »  Digitální komora Darktable na Windows? Cesta je volná

Redakce

Darktable je svobodná komunitně vyvíjená digitální fotokomora, do níž se během 8 let vývoje dostalo již mnoho pokročilých funkcí.

Dlouho platilo, že Darktable běží pouze na Linuxu a macOS a že oficiální buildy pro Windows nikdy nebudou. Nejhlasitější a nejvlivnější vývojáři na to měli dost vyhraněné názory, kde převládal strach z toho, že Windows build přinese spoustu problémů, které nebude unixová většina vývojářů schopná ani testovat, ani opravovat.

Počet uživatelů požadujících Windows buildy přibýval, a s nimi občas i Windows vývojáři nabízející pomoc. Všichni ale odcházeli z mailing listu s pocitem psů spráskaných za to, že opět otevírají tabu téma.

Vývojář peterbud zvolil jinou cestu. Nejdříve strávil dva měsíce přispíváním do projektů, na nichž Darktable závisí, a přispíval směrem k tomu, aby se daly sestavit na Windows. Až po dokončení této etapy nabídl vývojářům Darktable pull request, kde již mohl argumentovat tím, že je schopný Windows vývojář, že rozumí Darktable, a že mu nechybí zapálení pro věc. Tím postupně přesvědčil i největší odpůrce Windows verze Darktable. A dnes jeho pull request dostal zelenou.

Co konkrétního to znamená v současnosti? Ne, oficiální build ještě nehledejte. Chcete-li si sestavit Darktable na Windows sami, pak byste to již s pomocí MSYS+CMake měli zvládnout, ačkoli je stále potřeba vyladit některé drobnosti. Nicméně vydání oficiálního Windows buildu se již přesunulo z říše fantazie do blízké budoucnosti.