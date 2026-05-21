DirtyDecrypt: chyba umožňuje získat roota, kód exploitu je veřejný

Po zranitelnostech Copy Fail, Dirty Frag a Fragnesia přichází DirtyDecrypt, další zranitelnost jádra umožňující eskalaci oprávnění v rámci místního systému, tentokrát již s funkčním a veřejným exploitem. Problém byl nahlášen 9. května, ale vývojáři jádra informovali, že jde o duplicitní hlášení chyby, která byla čerstvě v aktuálním jádře opravena.
Zranitelnost se nachází ve funkci
rxgk_decrypt_skb(), která je v subsystému rxgk zodpovědná za dešifrování příchozích dat ze socketových bufferů. Jádrem problému je chybějící ochrana typu „copy-on-write“ (COW), což je mechanismus, který jádro používá k zabránění tomu, aby se zápisy do stránek sdílené paměti neprojevily v datech jiných procesů.
Bez této ochrany může útočník zapsat data do paměti procesů s rootovským oprávněním nebo přímo do stránkovací paměti citlivých souborů, jako jsou například
/etc/shadow,
/etc/sudoers nebo binárního souboru s oprávněním SUID, a tím získat roota.
Zkontrolujte u svých systémů, zda je v konfiguraci jádra povolena volba
CONFIG_RXGK, nainstalujte dostupné aktualizace a nečekejte příliš dlouho – funkční exploit je již veřejně dostupný a časový odstup mezi zveřejněním a aktivním zneužitím může být velmi krátký.