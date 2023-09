Autor: Depositphotos

Nebude to asi nakonec velkým překvapením, jen zviditelnění toho, co všichni tak nějak tuší – i automobilky mají dnes velkou příležitost sbírat a využívat data z aut. Dle toho co Mozilla Foundation v rámci sví akce „Privacy not included“ zjistila, to i dělají a data prodávají.





Kdo by odolal, když je to tak snadné a ten komfort prostě nemůže být zadarmo. Smutné ovšem je, že uživatel zřejmě nemá na výběr. V autech není žádné tlačítko „respektovat soukromí“.