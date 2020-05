 »   »  Dnes je mezinárodní den hesel, připomeňte uživatelům, že nemají používat jen jedno heslo

Na první květnový čtvrtek připadá mezinárodní den hesel, který by měl uživatelům připomenout důležitou roli hesel v informatice. Většina uživatelů totiž podle nejrůznějších průzkumů používá velmi slabá hesla a navíc často používá jedno heslo na mnoha službách. Zároveň je poměrně běžné, že uživatelé stejné heslo používají v pracovních systémech i v soukromých.

Poučte proto dnes své uživatele, že by měli stará slabá hesla nahradit hesly pořádnými a neměli by jedno heslo nikdy recyklovat na více službách. Pokud možno by také měli používat výhod dvoufaktorové autentizace, která znemožní útočníkovi přihlášení, pokud se mu podaří heslo získat. Doporučte uživatelům článek: Hesla neopakujte, neměňte si je a hlavně si je nepamatujte.