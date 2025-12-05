Root.cz  »  Bezpečnost  »  Dnešní výpadek Cloudflare byl způsoben aktualizací kvůli React2Shell

Dnešní výpadek Cloudflare byl způsoben aktualizací kvůli React2Shell

Jan Fikar
Dnes
Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Dnes měl Cloudflare asi půlhodinový výpadek kolem desáté hodiny našeho času. Výpadek podle oficiálního post-mortem souvisí se závažnou zranitelností CVE-2025–55182, která je také známá jako React2Shell. Zranitelný je pouze React verze 19.0.0, 19.1.0, 19.1.1 a 19.2.0.

Cloudflare však nebyl napaden React2Shell, ale naopak se snažil aktualizovat svoji infrastrukturu, aby zachytával útoky typu React2Shell. V průběhu výpadku asi 28 % všech HTTP požadavků vracelo chbu 500. Problém se podařilo celkem rychle odstranit. Minulý výpadek Cloudflare před asi dvěma týdny trval šest hodin.

(zdroj: bleepingcomuter)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

