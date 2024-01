Autor: Microsoft, Larry Ewing

Programy a hry ve Windows používají NT synchronization API. Wine toto implementuje přes RPC. Pokud však program nebo hra přistupuje k tomuto rozhraní často, RPC se stává brzdou.





Proto byl do linuxového jádra navržen ovladač Windows NT Sync, který by vytvořil zařízení /dev/ntsync . Výkon her se tímto zlepší o 20 (Metro 2033) až téměř 700 % (Dirt 3). Tento přístup není nový, již dříve existovaly ESYNC a FSYNC. Nový NTSYNC by měl být blíže k původnímu API ve Windows NT.





(zdroj: phoronix)