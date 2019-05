 »   »  Do představestva RIPE NCC byl zvolen Ondřej Filip

Valná hromada RIPE NCC, asociace provozovatelů internetových sítí, zvolila do představenstva Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení CZ.NIC a předsedu představenstva sdružení NIX.CZ.

„Vnímám RIPE NCC jako registr a mohu nabídnout víc než patnáct let svých zkušeností se správou doménového registru CZ.NIC,“ řekl Ondřej Filip při své prezentaci na valné hromadě. V představenstvu RIPE NCC je celkem sedm míst. Ondřeje Filipa nominoval Piotr Strzyżewski, stávající člen představenstva.

I really thank everybody who supported me in RIPE NCC board elections. I will try my best to serve our great community! #ripe78 @RIPE_NCC