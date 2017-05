Roman Bořánek

Microsoft na konferenci Build 2017 oznámil další rozšíření nástroje Windows Subsystem for Linux (WSL), který ve Windows umožňuje spouštět textové linuxové aplikace. Nově kromě Ubuntu bude možné jako základ WSL využívat také Fedoru a openSUSE. Zatím však není jasné, kdy se tak stane. Distribuce se do systému budou instalovat z Windows Store, kam už bylo přidáno Ubuntu. Teoreticky by tak mělo být možné využívat více distribucí vedle sebe.

(Zdroj: Fossbytes)