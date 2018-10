Google včera na twitteru oznámil, že si zaregistroval několik domén .new a již na nich nasadil hezké vychytávky kdy při zadání doc.new do adresního řádku se otevře okno s novým dokumentem na Google Drive. Analogicky fungují sheet, form a slide.new.

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH