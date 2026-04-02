Document Foundation propustila významné vývojáře, důvody zatím nejsou příliš jasné

Petr Krčmář
2. 4. 2026
LibreOffice Autor: The Document Foundation

Michael Meeks zveřejnil rozhořčený příspěvek ohledně změn v nadaci Document Foundation. Není z něj úplně jasné, co se přesně stalo, ale zdá se, že jde přinejmenším o nucené odvolání všech zaměstnanců společnosti Collabora a dalších partnerů z nadace.

Celkem prý bylo z odsunuto více než třicet vývojářů, kteří se mnoho let zabývali vývojem balíku LibreOffice. Je zajímavé sledovat, jak formální meritokracie vyřazuje tolik lidí na základě neprokázaných právních pochybností a principu ‚viny z důvodu spojení‘, včetně sedmi z deseti nejaktivnějších hlavních přispěvatelů všech dob, rozčiluje se Meeks.

Rozhodnutí zřejmě zasáhne především vývojové týmy zodpovědné za jádro kancelářského balíků a jeho dlouhodobou údržbu. To vyvolalo obavy o stabilitu a směřování dalšího vývoje LibreOffice. Incident rovněž podnítil veřejnou diskusi o transparentnosti komunikace s komunitou přispěvatelů.

Michael Meeks tvrdí, že v poslední době se objevilo „několik neortodoxních ‚strategických‘ kroků“. Podle něj TDF obsadila správní radu netechnickými, přidruženými zaměstnanci, přitom „obviňovala jiné z historických konfliktů zájmů“ a porušuje vlastní procesy, aby mohla konkurovat svému největšímu přispěvateli. Meeks dále kritizuje vyhrožování přispěvatelům za používání značky LibreOffice, odkládání voleb a jejich podivný průběh a významné změny stanov organizace provedené úzkou skupinou lidí.

Zástupci nadace se k celé věci vyjádřili v krátkém oznámení, ve kterém Meekse kritizují z přehnané reakce. Stanovy komunity vyžadují, aby byli zaměstnanci společností, které jsou v právním sporu s organizací Document Foundation, vyloučeni z členství v TDF, protože v minulosti někteří lidé činili rozhodnutí v zájmu svých zaměstnavatelů, nikoli v zájmu organizace Document Foundation, píše se v reakci.

Bohužel se prý řada chybných rozhodnutí z minulosti proměnila v přetrvávající problém, který se natolik prohloubil, že nyní představuje pro projekt značné riziko. Nadace by mohla přijít o status neziskové organizace, což by mělo nepředvídatelné důsledky.

Jádrem třenice je zřejmě žádost o finanční příspěvek na vývoj, která se objevila na startovací obrazovce kancelářského balíku. Není to projevem zoufalství, ale rozumným a přiměřeným pokusem o to, aby byl vztah mezi financováním projektu a jeho uživateli o něco viditelnější. Přestože je tato změna řadou uživatelů vnímána negativně, podle zástupců nadace jde o běžnou věc a podobné žádosti o financování se jinde zobrazovaly mnoho let.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



