Document Foundation vysvětluje současné odstavení některých přispěvatelů

Minulý týden jsme psali o tom, že se Michael Meeks z firmy Collabora rozepsal o tom, jak Document Foundation (TDF) odstavila z vývoje desítky důležitých přispěvatelů z řady spřátelených firem napojených na LibreOffice. Nadace považuje Meeksův článek za zaujatý a její zástupci se k celé věci obšírně vyjádřili.
Jádro problému spočívá v tom, že při založení projektu bylo rozhodnuto o tom, že značka LibreOffice bude poskytnuta k volnému užití pouze organizacím aktivně zapojeným do vývoje. Zároveň měly tyto firmy možnost dlouhodobě získávat zakázky na další rozvoj. Tato práva se týkala společností, jejichž zástupci seděli ve správní radě nadace.
Někdy na konci roku 2021 však právníci upozornili na to, že tento stav je protizákonný a porušuje pravidla pro neziskové organizace.
Když na tento fakt upozornili právní poradci nadace správní radu, firmy, které z těchto chyb profitovaly, se snažily udržet status quo místo nalezení řešení, píše TDF s tím, že v té době bylo možné vše vyřešit rychle a bez obtíží.
Situace ale trvala i nadále a dále zvýšilo se napětí v rámci správní rady. To narostlo už v roce 2020, kdy většina nové rady rozhodla zrušit plán převést mnoho úkolů a aktiv TDF do paralelní organizace nazvané TDC.
Některé problémy, které musela současná rada řešit, pramenily z prvků toho projektu, které byly částečně realizovány.
Jedním z důvodů uvedených pro zřízení paralelní organizace byla údajná neefektivita původního týmu TDF, na kterou poukazovali někteří ředitelé. Místo aby se tento předpokládaný problém řešil reorganizací nebo školením, správní rada zareagovala vytvořením nového problému: paralelní struktury s údajně vysoce efektivním týmem, jehož účelem mělo být zdůraznit domnělou neefektivitu týmu TDF. Kontroverzní projekt TDC paralelní organizace počítal s využitím finančních prostředků TDF jako startovního kapitálu. Tento pokus podle současných zástupců TDF způsobil trvalé poškození vztahů mezi vedením a týmy.
Po letech diskusí, během nichž se právní otázky skutečně nevyřešily, úřady požádaly o audit, jehož výsledky potvrdily, že vyřešení těchto problémů je naprosto nezbytné, aby se zabránilo ztrátě statusu neziskové organizace.
Bohužel přítomnost zástupců firem ve správní radě, kteří byli voleni zaměstnanci těch samých firem, jež jsou rovněž členy TDF, způsobila další zpoždění při hledání řešení, které dosud nebylo dosaženo, vysvětluje TDF.
Následné zavedení restriktivních opatření — jako rozhodnutí o propadnutí členství zaměstnanců Collabory v TDF — a zmrazení zadaných úkolů spolu se zavedením pevné politiky zadávání zakázek pro vývoj vedlo k pozitivnímu výsledku třetího auditu.
Alespoň správní rada projevila ochotu prolomit pat, který přetrvával od roku 2022.
Rada také přezkoumala problémy správy z minulosti a stanovila jasná pravidla, aby minimalizovala riziko jejich opakování v budoucnu. Tato pravidla jsou upravena v Kodexu etiky a povinností svěřenců, aktualizované politice střetu zájmů a stanovách komunity.
Samozřejmě, kdybychom mohli přetočit běh dějin, některá rozhodnutí učiněná od roku 2010 by byla doufejme jiná a nikdo by neopakoval chyby či nesprávné chování z minulosti, uzavírají zástupci nadace.