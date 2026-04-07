Document Foundation vysvětluje současné odstavení některých přispěvatelů

Petr Krčmář
Dnes
LibreOffice Autor: The Document Foundation

Minulý týden jsme psali o tom, že se Michael Meeks z firmy Collabora rozepsal o tom, jak Document Foundation (TDF) odstavila z vývoje desítky důležitých přispěvatelů z řady spřátelených firem napojených na LibreOffice. Nadace považuje Meeksův článek za zaujatý a její zástupci se k celé věci obšírně vyjádřili.

Jádro problému spočívá v tom, že při založení projektu bylo rozhodnuto o tom, že značka LibreOffice bude poskytnuta k volnému užití pouze organizacím aktivně zapojeným do vývoje. Zároveň měly tyto firmy možnost dlouhodobě získávat zakázky na další rozvoj. Tato práva se týkala společností, jejichž zástupci seděli ve správní radě nadace.

Někdy na konci roku 2021 však právníci upozornili na to, že tento stav je protizákonný a porušuje pravidla pro neziskové organizace. Když na tento fakt upozornili právní poradci nadace správní radu, firmy, které z těchto chyb profitovaly, se snažily udržet status quo místo nalezení řešení, píše TDF s tím, že v té době bylo možné vše vyřešit rychle a bez obtíží.

Situace ale trvala i nadále a dále zvýšilo se napětí v rámci správní rady. To narostlo už v roce 2020, kdy většina nové rady rozhodla zrušit plán převést mnoho úkolů a aktiv TDF do paralelní organizace nazvané TDC. Některé problémy, které musela současná rada řešit, pramenily z prvků toho projektu, které byly částečně realizovány.

Jedním z důvodů uvedených pro zřízení paralelní organizace byla údajná neefektivita původního týmu TDF, na kterou poukazovali někteří ředitelé. Místo aby se tento předpokládaný problém řešil reorganizací nebo školením, správní rada zareagovala vytvořením nového problému: paralelní struktury s údajně vysoce efektivním týmem, jehož účelem mělo být zdůraznit domnělou neefektivitu týmu TDF. Kontroverzní projekt TDC paralelní organizace počítal s využitím finančních prostředků TDF jako startovního kapitálu. Tento pokus podle současných zástupců TDF způsobil trvalé poškození vztahů mezi vedením a týmy.

Po letech diskusí, během nichž se právní otázky skutečně nevyřešily, úřady požádaly o audit, jehož výsledky potvrdily, že vyřešení těchto problémů je naprosto nezbytné, aby se zabránilo ztrátě statusu neziskové organizace. Bohužel přítomnost zástupců firem ve správní radě, kteří byli voleni zaměstnanci těch samých firem, jež jsou rovněž členy TDF, způsobila další zpoždění při hledání řešení, které dosud nebylo dosaženo, vysvětluje TDF.

Následné zavedení restriktivních opatření — jako rozhodnutí o propadnutí členství zaměstnanců Collabory v TDF — a zmrazení zadaných úkolů spolu se zavedením pevné politiky zadávání zakázek pro vývoj vedlo k pozitivnímu výsledku třetího auditu. Alespoň správní rada projevila ochotu prolomit pat, který přetrvával od roku 2022.

Rada také přezkoumala problémy správy z minulosti a stanovila jasná pravidla, aby minimalizovala riziko jejich opakování v budoucnu. Tato pravidla jsou upravena v Kodexu etiky a povinností svěřenců, aktualizované politice střetu zájmů a stanovách komunity. Samozřejmě, kdybychom mohli přetočit běh dějin, některá rozhodnutí učiněná od roku 2010 by byla doufejme jiná a nikdo by neopakoval chyby či nesprávné chování z minulosti, uzavírají zástupci nadace.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Nejnovější články

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

