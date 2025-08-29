Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Dokumentární film Python: The Documentary je ke shlédnutí na YouTube

Dokumentární film Python: The Documentary je ke shlédnutí na YouTube

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Python: The Documentary Autor: CultRepo

Účastníci konference EuroPython, která se v červenci konala v Praze, měli možnost zhlédnout ukázku z filmu Python: The Documentary během úvodní panelové diskuze. Celý film, který vytvořila společnost CultRepo, je nyní k dispozici ke shlédnutí na YouTube.

Jde o příběh jednoho z nejoblíbenějších programovacích jazyků na světě: Python. To, co začalo jako vedlejší projekt v Amsterdamu v 90. letech, se stalo softwarem pohánějícím umělou inteligenci, datovou vědu a některé z největších společností na světě. Budoucnost Pythonu však nebyla jistá; v jednu chvíli téměř zmizel.

Tento devadesátiminutový dokument představuje Guida van Rossuma, Travise Oliphanta, Barryho Warsawa a mnoho dalších, kteří vyprávějí příběh o vzestupu jazyka Python, jeho vývoji pod vlivem komunity, konfliktech, které ho téměř rozdělily, a vlivu tohoto jazyka téměř na všechno.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Továrna bývalého FABu teď místo klíčů chrlí miliony cylindrických vložek

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Konec poskytování součinností v exekucích?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI