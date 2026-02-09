Root.cz  »  WWW  »  Doménu AI.com koupil zakladatel Crypto.com za 70 milonů dolarů, je to nejdražší doména

Doménu AI.com koupil zakladatel Crypto.com za 70 milonů dolarů, je to nejdražší doména

Jan Fikar
Včera
9 nových názorů

Sdílet

umělá inteligence Autor: Exponet (publikováno se svolením)

Doména AI.com byla prodána za 70 milionů dolarů již v dubnu minulého roku. Tím se stala zatím nejdražší prodanou doménou před CarInsurance.com (50 milionů), VacationRentals.com (35 milionů) a Voice.com (také 35 milionů). Doména byla koupena přes prostředníka a dosud se nevědělo, kdo je jejím novým majitelem.

Je to Kris Marszalek, zakladatel a generální ředitel Crypto.com. Doména bude použita pro osobní asistenty, kteří budou pomáhat s organizací práce, psaním zpráv a také budou samostatně ovládat aplikace. Bude možné je použít také k automatickému obchodování akcií či kryptoměn. Doména AI.com měla velkou reklamu v přestávce amerického Super Bowlu, který proběhl v noci na dnešek.

(zdroj: techradar)

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Konec soukromí jak ho známe?

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Google mění podobu Gemini v Chromu

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI