Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Donald Trump chce, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan

Donald Trump chce, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lip-Bu Tan Autor: Intel

Americký prezident Donald Trump včera napsal na Truth Social, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan. Problémem jsou zřejmě předchozí vazby na Čínu před příchodem do Intelu.

Tan založil Walden International a investoval do čínského polovodičového průmyslu, přičemž některé z těchto firem jsou spojovány s čínskou armádou. Tan také figuroval ve vedení Cadence Design Systems. Tato firma za jeho vedení ilegálně vyvážela zboží do Číny. Po tomto oznámení klesly akcie Intelu o asi 3 %.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Zmrzlináři na vlně inovací: Nejen dubajská čokoláda, ale i tradice

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Od Lega po Saab: Prověřte své znalosti skandinávských firem

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI