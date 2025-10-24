Doom na satelitech

Stará klasická střílečka Doom běží snad na všem. Dokonce i na satelitech. Prvním byl ESA OPS-SAT vypuštěný v roce 2019. Je to malý (30 cm) experimentální satelit s asi desetkrát větším výpočetním výkonem, než ostatní satelity ESA z té doby. Má dvoujádrový procesor Cortex-A9 s nízkou spotřebou a odolný proti kosmické radiaci. Satelit byl vyřazen z provozu v květnu 2024 a běželo na něm Ubuntu 18.04.
Islandský vývojář Ólafur Waage rozběhl v roce 2019 na OPS-SAT Chocolate Doom 2.3. Na satelitu není žádný grafický výstup, takže výstupem byl pouze log soubor. Doom běžel v několika demo cyklech, zkoumalo se, jestli kosmická radiace, která dokáže překlopit jeden bit v paměti, dokáže ovlivnit běh hry. Při simulaci na Zemi ano, přímo na satelitu se to nepotvrdilo.
Na polském satelitu Intuition-1, vypuštěném v roce 2023, je také možné spustit Doom. V tomto případě je procesorem čtyřjádrový Cortex-A53 na 1,5 GHz a dvoujádrový Cortex-R5.
