Dron proti komárům

Pařížská firma Tornyol vyrábí miniaturní dron s hmotností 40 g, který hubí komáry. A dělá to bez chemie, ničí je mechanicky, rozseká je vrtulemi. Navádění obstarává malý 3D sonar s dosahem 8 metrů. Dokáže také rozeznat komára a jiný hmyz, například včely.
Dron vydrží létat asi 30 minut, pak se dokáže sám nabít a pokračovat. Jeden dron může pokrýt plochu asi 5 akrů (20 tisíc m2). Zatím je možné pouze rezervovat objednávku za vratnou zálohu 100 dolarů. Vlastní dron stojí 1 100 dolarů, ale je tu také možnost měsíčního předplatného za 50 dolarů. Výhoda předplatného je, že za rozbitý dron vám pošlou nový.
(zdroj: x.com)