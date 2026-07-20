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Dron proti komárům

Jan Fikar
Včera
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Dron seká komára Autor: Root.cz s využitím ChatGPT
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Pařížská firma Tornyol vyrábí miniaturní dron s hmotností 40 g, který hubí komáry. A dělá to bez chemie, ničí je mechanicky, rozseká je vrtulemi. Navádění obstarává malý 3D sonar s dosahem 8 metrů. Dokáže také rozeznat komára a jiný hmyz, například včely.

Dron vydrží létat asi 30 minut, pak se dokáže sám nabít a pokračovat. Jeden dron může pokrýt plochu asi 5 akrů (20 tisíc m2). Zatím je možné pouze rezervovat objednávku za vratnou zálohu 100 dolarů. Vlastní dron stojí 1 100 dolarů, ale je tu také možnost měsíčního předplatného za 50 dolarů. Výhoda předplatného je, že za rozbitý dron vám pošlou nový. 

(zdroj: x.com)

Zdroj: Youtube.com
Zdroj: Youtube.com
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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