 »   »  Druhý díl hry po 21 letech: Two Point Hospital

Jan Fikar

Pokračování komediální nemocniční simulace Theme Hospital z roku 1997 vyšlo až po 21 letech a jmenuje se Two Point Hospital. Má jej na svědomí Two Point Studios a SEGA. Podobně jako v prvním díle budete stavět nemocnici a zaměstnávat personál.

V druhém díle by mělo být více zvláštních nemocí a komických terapií. Two Point Hospital podporuje Windows, macOS a také Linux. Do 5. 9. jej lze koupit se slevou 10 % za 31,50 eur buď v Humble Store nebo na Steamu.

Kdo by si chtěl zahrát starou verzi Theme Hospital, bude potřebovat originální hru (třeba na GOG.com za 5,20 eur) a CorsixTH v současnosti ve verzi 0.62.

(zdroj: gamingonlinux)