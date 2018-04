 »   »  Drupalgeddon 2.5 už má záplatu

phrk

Po nedávném objevení kritických zranitelností v jádře Drupalu a následném vydání záplat byla dnes publikována nová verze (7.59) tohoto redakčního systému, opravující další, související zranitelnosti, které ovšem (pokud je známo) zatím nebyly zneužity ke skutečným útokům.

Aktualizace: útočníci začali chybu zneužívat už během několika hodin po zveřejnění záplaty. Rozhodně doporučujeme co nejdříve nasadit novou verzi.

The security team is aware that SA-CORE-2018-004, is being exploited in the wild. If you have not updated, please do so now. https://t.co/TVGob2IXvL