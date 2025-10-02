Root.cz  »  Různé  »  DuckDuckGo daruje 1,1 milionu dolarů organizacím zabývajícím se ochranou soukromí

DuckDuckGo daruje 1,1 milionu dolarů organizacím zabývajícím se ochranou soukromí

Petr Krčmář
Včera
Dolar Autor: Depositphotos

Společnost DuckDuckGo oznámila, že věnuje 1,1 milionu dolarů na podporu činností organizací, které se zabývají ochranou soukromí, digitálními kompetencemi a online bezpečností. Tím se celková částka darů přispívaných od roku 2011 zvýší na více než 8 milionů dolarů.

Významnými příjemci jsou Public Knowledge (100 000 dolarů), ARTICLE 19 (75 000 dolarů), Electronic Frontier Foundation (50 000 dolarů), Open Home Foundation (50 000 dolarů), Signal (50 000 dolarů), Surveillance Technology Oversight Project (50 000 dolarů) či Internet Security Research Group (30 000 dolarů). Organizace sahají od skupin obhájců digitálních práv až po bezpečnostní open-source projekty a iniciativy proti monopolům.

Už patnáct let běží náš program na podporu organizací, které sdílejí naši vizi zvyšování úrovně důvěryhodnosti online. Jsme hrdí na to, že můžeme přispívat různým organizacím po celém světě, které podporují ochranu soukromí a bezpečnost, digitální kompetence a zdravější online ekosystém, píší zástupci DuckDuckGo.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

