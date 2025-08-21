Root.cz  »  Nástroje a utility  »  DuckDuckGo přidává GPT-5 mini do své služby Duck.Ai

DuckDuckGo přidává GPT-5 mini do své služby Duck.Ai

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ChatGPT Autor: Depositphotos

Služba Duck.ai nyní nabízí také nejnovější jazykový model GPT-5 společnosti OpenAI. Ten byl spuštěn teprve před několika týdny a slibuje řadu vylepšení a vyšší výkon při generování odpovědí. Uživatelé jej zpočátku velmi kritizovali, protože prý jen dohání konkurenci a dělá mnoho chyb. OpenAI poté svůj model upravila, aby se choval lépe.

Nyní máte možnost GPT-5 mini vyzkoušet ve službě Duck.ai, která patří do portfolia DuckDuckGo, nevyžaduje registraci a nabízí anonymní přístup k několika různým modelům. Tvoje chaty jsou soukromé a nikdy se neukládají ani nepoužívají k trénování modelů umělé inteligence, uvádí provozovatelé na svém webu.

GPT-5 se nyní připojuje k řadě nabízených jazykových modelů v Duck.ai, přičemž k dispozici je stále také GPT-4o mini, spolu s Llama 4 Scout, Claude Haiku 3.5 a Mistral Small 3.

GPT-5 ve službě Duck.aiAutor: Duck.ai
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI