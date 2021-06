DuckDuckGo roste a připravuje nové aplikace

Vyhledávač bez sledování DuckDuckGo na svém blogu napsal o rychlosti svého růstu. Za poslední rok jeho aplikace má více jak 50 milionů stažení. Provoz vzrostl o 55 % a v USA na mobilech je DuckDuckGo s 2.2 % nyní na druhém místě, když nedávno přeskočilo bing. U nás se drží až na pátém místě s 0.3 % po Google, Seznamu, bing a Yahoo!.

Za několik týdnů by mělo DuckDuckGo představit aplikaci na elektronickou poštu bez sledování a také aplikaci pro Android, která má pohlídat, co jiné aplikace o vás zjišťují. Ke konci roku by také měl být představen prohlížeč pro desktop.

(zdroj: slashdot)