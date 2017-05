 »   »  Dungeons 2 úplně zdarma v Humble Store

Roman Bořánek

Obchod Humble Store zase po čase nabízí hru zdarma a opět jde o docela atraktivní kousek. Dungeons 2 je mix budovatelské a real-time strategie, který se do značné míry inspiruje legendární hrou Dungeon Keeper. Titul je k dispozici pro Linux, Windows a macOS. Na Linuxu budete potřebovat 64bitový systém a pravděpodobně také proprietární grafické ovladače AMD nebo Nvidia.

Pokud máte o Dungeons 2 zájem, stačí jít do Humle Store, přidat hru do košíku a normálně zakoupit – platit však nic nebudete. Akce trvá do soboty do 19 hodin našeho času. Nezapomeňte hru prostřednictvím klíče přidat na Steam. Pokud tak neučiníte do 14 dní, klíč bude zneplatněn.