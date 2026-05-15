Root.cz  »  Windows

Dvě závažné zranitelnosti Windows 11

Jan Fikar
Včera
4 nové názory

Sdílet

Windows 11 YellowKey Autor: Root.cz s Zoner AI

Bezpečnostní expert s přezdívkou Nightmare-Eclipse nedávno zveřejnil tři problémy v programu Microsoft Defender. Ve středu pak přidal zranitelnosti YellowKey a GreenPlasma. První YellowKey je obejití BitLockeru ve výchozí konfiguraci s použitím TPM. Pokud nastartujete do záchranného režimu s vloženým speciálním USB (odtud název), tak nemusíte zadávat heslo BitLockeru a celý disk je přístupný.

Druhá zranitelnost GreenPlasma je lokální eskalací práv v CTFMON. Microsoft zatím nemá opravu a vypadá to, že Nightmare-Eclipse o nových chybách neinformuje s předstihem, jak bývá dobrým zvykem.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO