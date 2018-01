 »   »  Dvoufaktorovou autentizaci má u Google méně než jeden uživatel z deseti

Petr Krčmář

Je to téměř sedm let, co Google umožnil uživatelům používat dvoufaktorovou autorizaci. Ta velmi účinně chrání uživatelský účet před neoprávněným přihlášením. Přesto ji používá velmi málo uživatelů. Na kalifornské konferenci Usenix Enigma 2018 odhalil Grzegorz Milka z Google, že dvoufaktorovou autorizaci používá méně než 10 procent aktivních účtů.

Padl dotaz, proč prostě Google dvoufaktorovou autorizaci nezavede povinně. Podle Milky je problém v použitelnosti, protože taková povinnost by odradila velké množství uživatelů, kteří prostě přídavný bezpečnostní prvek používat nechtějí.