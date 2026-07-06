E-ink pro Steam Machine

Herní konzole Steam Machine od Valve se nedávno začala prodávat. Jednou ze zajímavostí je vyměnitelný přední panel. Ten si můžete třeba vytisknout na 3D tiskárně. Další možností je mít místo panelu E-ink displej, který bude zobrazovat například teplotu CPU a GPU. Valve říká, že takový panel nebude vyrábět.
Ale design panelu s názvem inkterface uvolnil jako open source pod licencí MIT. Displej je řízen ESP32, komunikuje přes Bluetooth a panel drží na Steam Machine pomocí magnetů. Ve Steam OS budete potřebovat aplikaci (zatím tam ještě není). V návodu najdete, jak si zatím sestavit aplikaci vlastní jako AppImage. Valve také publikoval video, jak inkterface složit.
(zdroj: gamingonlinux)