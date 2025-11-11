Root.cz  »  Audio  »  Easy Effects 8.0, dřívější Pulse Effect, přináší nativní PipeWire filtry

Easy Effects 8.0, dřívější Pulse Effect, přináší nativní PipeWire filtry

David Ježek
Dnes
2 nové názory



Easy Effects 8.0.0 Autor: Wellington Wallace
Easy Effects 8.0.0

Vývojář Wellington Wallace, jinak také profesor fyziky, vydal novou verzi nástroje dříve známého jako Pulse Effect. Po čerstvém přechodu od GTK4 ke Qt/QML/Kirigami a od GStreameru k nativním filtrům pro PipeWire (což jsou hlavní novinky osmé verze vedoucí k výrazné změně vzhledu aplikace, včetně lepšího běhu na obrazovkách s nízkým rozlišením), už pod názvem Easy Effects 8.0 přináší další vylepšení.

Kupříkladu grafy tak nově využívají vykreslování pomocí Qt Graphs, aplikace v tuto chvíli používá pouze Qt předvolby barev (může se v budoucnu změnit), přibyly klávesové zkratky (včetně globálních) i řada opravených chyb.

Doplňme, že výběr filtrů v Easy Effect je už hodně bohatý, kromě věcí typu Auto gain, Bass enhancer / Bass loudness, Compressor, Equalizer, Loudness či Noise reduction tu najdeme zhruba dvacítku dalších efektů, které se mohou v řadě situací hodit, a to nejen, chybí-li dané možnost například v přehrávači hudby, ale i v situaci, kdy na reprobedýnkách chybí regulace basů a výšek.

Nástroj je buď dostupný v balíčkovacích systémech distribucí, nebo jej lze stáhnout z Flathubu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

