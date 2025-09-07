Root.cz  »  Video  »  Editor Google Vids zadarmo v základnej verzii

Google sprístupnil koncom augusta zadarmo video editor Google Vids pre všetkých používateľov s Google účtom. Google Vids je online nástroj na tvorbu a úpravu videí integrovaný do ekosystému Google Workspace, ponúkajúci jednoduché používanie podobné Google Slides alebo Canva. Služba umožňuje vytvárať videá z predpripravených šablón, nahrávať vlastné klipy, pridávať obrázky, hudbu, texty, efekty a upravovať prechody medzi scénami.

V bezplatnej verzii je dostupný základný editor s viac než stovkou šablón na rôzne typy videí (napr. návodové, dokumentárne, oslavy). Je možné nahrávať a upravovať videá do dĺžky 10 minút a pridať do videa maximálne 50 videí a 50 audio objektov (hudba, zvukové efekty, hlasové komentáre).

Bezplatná verzia však neobsahuje pokročilé AI funkcie, ktoré sú dostupné iba pre predplatiteľov. Medzi platené funkcie patria generovanie videí z textových promptov, AI avatary čítajúce skripty s presnou synchronizáciou pier, automatické strihanie preklepov a páuz a generovanie obrazov do videí.

