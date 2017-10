 »   »  EFF vládě USA: stránky stahující MP3 z YouTube nejsou automaticky nelegální

David Ježek

Hudebnímu průmyslu leží v žaludku každá věc, která zjednodušuje přístup ke stahování písniček z neoficiálních zdrojů. YouTube je přitom doslova plný všemožných videí, ze kterých lze extrahovat prakticky cokoli.

K účelu stahování zvukových stop z YouTube slouží nejen řada pluginů pro webové prohlížeče, ale i řada specializovaných stránek, kterým stačí dát zdrojový odkaz a samy vyextrahují hudbu, či obecně zvukovou stopu v MP3.

A nebyla by to Electronic Frontier Foundation (EFF), aby se nesnažila americkou vládu přesvědčit, že to je legální. Hudební průmysl pochopitelně po takových stránkách jde se vší vervou, nicméně pokud neodporují zákonům, neměly by být vypínány, a o to ve sporu běží především – o stránky typu Mp3juices.cc, Convert2mp3.net, Savefrom.net, Ytmp3.cc, Convertmp3.io, Flvto.biz či 2conv.com.

Ve výkladu zástupců hudebního průmyslu jsou tyto stránky nelegální, což nahlásila sama RIAA americké vládě (konkrétně vládní agentuře Office of the United States Trade Representative). Uvádí, že tyto stránky způsobují hudebnímu průmyslu obrovské škody.

EFF se naopak snaží poukázat na to, že RIAA a spol. překrucují zákon tak, aby zahrnul i tento typ poskytování či zpracování obsahu na webu, ale nic to nemění na tom, že podobné stránky nejsou nelegální. EFF uvádí, že stránky umožňující uživateli extrahovat zvukovou stopu z online videa nejsou nelegálními a nelze je žalovat za porušení copyrightu, pokud se nějak dodatečně nepodílí na aktivitách, které jsou jako porušení definovány. To, že lze technicky pomocí těchto stránek „pirátit“ zvukové stopy neznamená, že tyto stránky neslouží k běžnému legálnímu použití („fair use“ apod.), poukazujíce přitom na stále rostoucí množství online videa, které je volně ke stažení či úpravám, případně obsahuje audio stopy bez copyrightu.

Ani samotný fakt, že tyto stránky generují zisk díky reklamním bannerům neznamená dle EFF nelegální aktivity. EFF se nezastává všech zmíněných stránek, mnohé z nich vykazují další jiné aktivity, které už jsou žalovatelné, nicméně RIAA na svém seznamu má i nevinné subjekty. Uvidíme, jak tento nejnovější spor s hudebním průmyslem dopadne. Kompletní zpráva EFF je k dispozici na stránkách organizace.