 »   »  Egypt blokuje komunikační aplikaci Signal

Petr Krčmář

Egypt odstavil své obyvatele od přístupu k aplikaci Signal, tvrdí to alespoň její vývojáři. Egyptská organizace Mada Masr oznámila, že uživatelé na Twitteru hlásí blokování komunikace z egyptských IP adres.

We've been investigating over the weekend, and have confirmed that Egypt is censoring access to Signal.