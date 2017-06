 »   »  Egypt zablokoval desítky webů včetně publikační platformy Medium

Petr Krčmář

Egyptská vláda zablokovala bez oficiálního oznámení desítky různých místních webů včetně publikační platformy Medium. Čtenáři ani bloggeři se nemohou k webu dostat, přičemž konkrétní důvod je nejasný. Místní obyvatelé se ale obávají další vlny státní cenzury.

Vláda nechala nedávno zablokovat celou řadu zpravodajských webů, které podle ní podporují terorismus. Jsou mezi nimi i taková jména jako MadaMasr, Daily News Egypt, Al Borsa, Al Jazeera, Huffington Post Arabic a další.

So today #Egypt also blocked @Medium bringing the number of sites blocked this month to 41 including @MadaMasr