El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa, Evropa má první exascalový systém

Podle aktuálního žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa Top500 se na prvním místě stále drží počítač El Capitan z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Ten je provozován společně s Ministerstvem energetiky Spojených států amerických, které tak v žebříčku drží první tři místa s počítači El Capitan, Frontier a Aurora.
Všechny superpočítače v první desítce si udržely své pozice z doby před šesti měsíci, ale systém Jupiter Booster na čtvrtém místě se oficiálně stal prvním exascalovým superpočítačem v Evropě s výsledkem HPL přesně jeden exaFLOPS, což představuje významný nárůst oproti červnové hodnota 793,4 petaFLOPS.
El Capitan také zaznamenal nárůst výkonu v aktuálním 66. vydání žebříčku, když oproti předchozímu půlroku zaznamenal nárůst o čtyři procenta na celkových 1,809 exaFLOPS. Systém HPE Cray EX255a umístěný v Lawrence Livermore se skládá z procesorů AMD čtvrté generace Epyc 24C na 1,8 GHz a grafických procesorů Instinct MI300A. Jde o jeden ze šesti systémů značky HPE Cray, které se umístily v první desítce, mezi nimiž jsou také Frontier, Aurora, HPC6, Alps a LUMI.
Českým nejvýkonnějším počítačem je C24 ve společnosti Škoda Auto, který se aktuálně v žebříčku nachází na 192. místě. Další české 224. místo patří počítači Karolina GPU partition umístěnému na VŠB v Ostravě a tamtéž je pak umístěna Karonina CPU partition na 450. příčce.