Elektronické knihy Raspberry Pi Press na Humble Bundle

Elektronické knihy od Raspberry Pi Press je možné pořídit v levnějším balíčku na Humble Bundle. Dvě knihy stojí nejméně 4,39 eur, pět knih 13,17 eur a všech šestnáct pak 21,96 eur. Navíc je možné změnit, kolik z vámi zaplacené částky dostane Raspberry Pi Press, Raspberry Pi Foundation a Humble Bundle (minimálně 30 %).
Knihy jsou ve formátu PDF a ePub. Akce na Humble Bundle potrvá do 1. srpna do 20 hodin našeho času. Jiná možnost, jak získat přístup k prakticky všem e-knihám od Raspberry Pi Press, je měsíční předplatné od 5 dolarů, nebo roční od 50 dolarů. Nabízí se také zasílání jednotlivých tištěných knih, tam však budete platit navíc dopravu asi 6 liber a k tomu minimálně ještě DPH 21 %.
(zdroj: Raspberry Pi)