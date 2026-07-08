Eliminace BUG() z ovladače AMDGPU zlepší stabilitu běhu

Vývojář z AMD, Alex Deucher, se vrhl vší silou na eliminaci výskytů volání BUG() v ovladači AMDGPU. Na něj, jakožto implementovaný mechanismus pro pády, často docházelo v kódu tam, kde ovladač zastavil vykonávání, uložil debugovací informace a pak nezřídka přivedl k panice samotné jádro Linux (případně šlo o potenciální cestu pro útočníky využivších metod typu DoS). Stávalo a stává se tak i v situacích, kdy lze provést úspěšně recovery, pročež Alex se rozhodl co nejvíce BUG()ů zbavit.
Alex tak identifikoval situace, kdy místo vyvolání BUG() lze jen vypsat warning či error, ale ovladač může pokračovat v chodu. Na světě je tak sada 30 patchů pro AMDGPU, která s tímto nešvarem zatočila. A jako vždy patří Alexovi díky.