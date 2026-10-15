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Epic Games Launcher běží v Linuxu a je výrazně rychlejší

Petr Krčmář
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Epic Games Launcher Autor: Epic Games
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Herní společnost Epic Games připravila přepracovaný Epic Games Launcher. Náhledová verze je k dispozici pro Windows, macOS a nově i pro Linux. Firma se netají tím, že při vývoji využila vibe coding a nový Laucher naprogramovala s pomocí AI.

Epic tvrdí, že nový launcher nastartuje za 5,47 sekundy, zatímco konkurenční Steam na to potřebuje 10 sekund. Knihovna her se má také načítat až třicetkrát rychleji než v původním launcheru od Epicu. Jde ovšem o výsledky testů vytvořených společností Epic, nikoli o nezávislé srovnání všech možných konfigurací.

Kromě rychlosti přináší nová verze například samostatné stránky her, propojení knihoven z dalších obchodů, přizpůsobitelné kolekce a podrobnější správu stahování. Nejde ale zatím o hotovou náhradu původního launcheru. Epic upozorňuje, že některé funkce ještě chybí, a hráčům vývojářům pracujícím na živých projektech doporučuje zůstat u současné verze.

Linuxová verze je nativní a Epic uvádí podporu pro Ubuntu 22.04 LTS a novější, Fedora 43 a novější a Debian 12 a novější. Na jiných distribucích může launcher také fungovat, ale nejsou oficiálně testovány ani podporovány.

Samotný launcher tedy už na Linuxu běží, ale řada her je stále dostupná jen ve verzi pro Windows a může tedy potřebovat kompatibilní vrstvu. Epic připravuje také populární hru Fortnite pro Linux, upravuje kvůli němu Easy Anti-Cheat a jeho vydání podmiňuje další prací na podpoře linuxových distribucí.

Epic Games Launcher je digitální obchod a herní knihovna společnosti Epic Games. Uživatelé přes ni mohou nakupovat či stahovat hry, instalovat je a spouštět, spravovat aktualizace a přistupovat k dalším službám Epicu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



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