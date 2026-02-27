Root.cz  »  Akce  »  Ešte stále môžete prihlásiť príspevok na Bratislava OpenCamp 2026

Ešte stále môžete prihlásiť príspevok na Bratislava OpenCamp 2026

Dnes
Bratislava OpenCamp bude aj tento rok sa miestom stretnutia slovenskej a českej komunity fanúšikov otvorených technológií stretnúť na neformálnom podujatí Bratislava OpenCamp. Konferencia sa uskutoční 25. apríla 2026 v priestoroch FIIT STU.

Ešte niekoľko dní bude možné prihlasovať prednášky alebo workshopy. Prispieť do programu môže každý, kto prihlási obsah súvisiaci s open-source softvérom, hardvérom, či otvorenými dátami alebo otvorenými technológiami vo všeobecnosti.

Prihlasovanie príspevkov je možné do 8. marca, potom v čo najkratšom čase organizátori zostavia program a spustia registráciu účastníkov.

Všetky dôležité informácie nájdete na OpenCamp.sk.

