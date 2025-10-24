ESWIN má novou desku EBC7702 s RISC-V a předinstalovaným Ubuntu 24.04 LTS

Společnosti ESWIN Computing a Canonical oznámily podporu distribuce Ubuntu na základní desce EBC7702 Mini-DTX postavené na architektuře RISC-V.
Vývojáři nyní budou moci těžit ze stability a vyspělého ekosystému Ubuntu ihned po vybalení, a to navíc k bohaté sadě funkcí, které nabízí multifunkční systém na čipu (SoC) EIC7702X, píše v oznámení Canonical.
Základní deska EBC7702 Mini-DTX má rozměry 203 mm × 107 mm a jejím srdcem je 64bitový 8jádrový procesor RISC-V podporovaný rychlou integrovanou pamětí LPDDR5 s rychlostí 6400 Mb/s, dostupnou v konfiguracích 32 GB nebo 64 GB. K dispozici je také procesor pro AI s výkonem až 40 TOPS, 32GB eMMC úložiště přímo na desce, slot M.2 SATA, slot microSD a čtyři porty gigabitového ethernetu. Pro další rozšíření je možné využít dva sloty PCI Express 3.0 ×16 sloty.
Deska je určena především pro vývojáře, kteří chtějí mít k dispozici aktuální hardware používající platformu RISC-V. Předinstalováno je Ubuntu 24.04 LTS, takže je možné rovnou nastartovat a začít pracovat. Je ovšem nutné dodat, že použitý procesor není kompatibilní s profilem RVA23 a není na něm možné přímo nastartovat Ubuntu 25.10 a novější. Stejně tak zatím není k dispozici podpora v linuxovém jádře, protože ve verzí 6.18 je teprve počáteční podpora starší desky EIC7700. Uživatelé tedy budou odkázáni na další podporu ze strany Canonicalu.
Desku je možné objednat na Amazonu, kde varianta s 32 GB paměti vyjde na 698 dolarů. Doručovat by se mělo během listopadu nebo prosince.