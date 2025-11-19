Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Eugen Rochko odstupuje z pozice ředitele a převádí Mastodon na neziskovou organizaci

Eugen Rochko odstupuje z pozice ředitele a převádí Mastodon na neziskovou organizaci

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

Mastodon Hero Autor: Mastodon

Eugen Rochko, zakladatel a generální ředitel společnosti Mastodon gGmbH, oznámil svou rezignaci. Tento krok je součástí širší transformace organizace na neziskovou strukturu. Po téměř 10 letech odstupuji z funkce generálního ředitele společnosti Mastodon a převádím své vlastnictví ochranné známky a dalších aktiv na neziskovou organizaci Mastodon, oznámil Rochko.

Eugen Rochko si uvědomuje, že Mastodon je větší než jeho zakladatel. Přestože podstata projektu je decentralizovaná, je pro komunitu výhodné zajistit, aby projekt zůstal dlouhodobě věrný svým hodnotám. Existuje příliš mnoho příkladů, kdy ego zakladatelů sabotuje prosperující komunity, a i když bych se rád považoval za výjimku, chápu, proč lidé dávají přednost lepším ochranným opatřením, dodává Rochko.

Celý plán byl představen na začátku letošního roku a jeho cílem je zajistit dlouhodobou udržitelnost celého projektu. Toto rozhodnutí také poskytuje Rochkovi určitý oddech po desetiletém plném nasazení při práci pro firmu. Sám přiznává, že ho celá záležitost velmi vyčerpává a dlouhodobě stresuje. Chce se proto stáhnout do pozadí a zůstat u projektu jen jako poradce. Stále zůstávám, i když spíše v poradní a méně veřejné roli.

Mastodon se v budoucnu bude rozvíjet pod belgickou mezinárodní neziskovou organizací (AISBL), která bude spravovat ochrannou známku a další majetek. 

Mastodon je decentralizovaná sociální síť složená z mnoha nezávislých serverů (instancí), které spolu komunikují pomocí otevřeného protokolu ActivityPub. Uživatelé se registrují na konkrétní instanci, ale mohou sledovat a komunikovat s lidmi na jiných instancích, čímž vzniká „federace“ podobná e‑mailu. Na rozdíl od centralizovaných platforem nepatří Mastodon jedné firmě a moderování a pravidla se liší mezi instancemi.

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Záhadný sabotér „z Prahy“ trollí ransomwarový gang

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?