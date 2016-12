 »   »  Evernote hodlá změnit pravidla, chce do poznámek kvůli strojovému učení

Petr Krčmář

Cloudový poznámkovník Evernote připravil změnu pravidel pro soukromí uživatelů a přidal do nich kontroverzní úpravu, podle které mohou zaměstnanci společnosti nahlížet do uživatelských dat. Vyvolalo to vlnu nevole, zejména proto, že pravidla explicitně říkají, že není možné nahlížení do dat nijak zabránit.

Šéf firmy na výtky reagoval a tvrdil, že k datům mohou jen zaměstnanci firmy a že jde navíc o anonymizované poznámky. Takové vysvětlení ale uživatelům nestačí, takže firma nyní prohlásila, že pravidla přepracuje. Uživatelé dostanou k dispozici funkci strojového učení, ale zaměstnanci nebudou do procesu zapojeni a k datům se nedostanou – výjimkou budou data uživatelů, kteří to explicitně povolí.

Původně měla změněná pravidla vstoupit v platnost 23. ledna 2017, ale firma úpravu odsunula na „následující měsíce“. Přislíbila také, že bude změny více konzultovat se svými uživateli. Ti ale musí pamatovat na to, že poznámky v Evernote nejsou šifrované a z principu věci jsou tedy dostupné lidem ve firmě a případně i úřadům, pokud splní zákonem stanovené podmínky.