Evropská komise bude regulovat externí zdroje a nabíječky od roku 2028

Po standardu USB-C pro nabíjení se Evropská komise zaměří na externí zdroje. Jde o zdroje pro chytré telefony, routery, notebooky, monitory a tak dále. Podle pondělního plánu (PDF) budou muset zdroje do 240 W pracovat s více zařízeními, aby se zamezilo kupování nového zdroje s každým produktem.
Dále bude stanovena hodnota minimální účinnosti při zatížení 10 % pro zdroje od 10 W a také spotřeba bez zatížení a to včetně bezdrátových nabíječek. Nařízení by mělo začít platit v roce 2028. V roce 2035 by měla díky nařízení klesnout spotřeba energie o 3 % a uživatelé v EU by měli celkem ušetřit 100 milionů eur za rok (tedy asi 5 korun na obyvatele na rok).
(zdroj: slashdot)