Evropská komise bude regulovat externí zdroje a nabíječky od roku 2028

Jan Fikar
Dnes
14 nových názorů

Cubenest nabíječka Autor: Cubenest

Po standardu USB-C pro nabíjení se Evropská komise zaměří na externí zdroje. Jde o zdroje pro chytré telefony, routery, notebooky, monitory a tak dále. Podle pondělního plánu (PDF) budou muset zdroje do 240 W pracovat s více zařízeními, aby se zamezilo kupování nového zdroje s každým produktem.

Dále bude stanovena hodnota minimální účinnosti při zatížení 10 % pro zdroje od 10 W a také spotřeba bez zatížení a to včetně bezdrátových nabíječek. Nařízení by mělo začít platit v roce 2028. V roce 2035 by měla díky nařízení klesnout spotřeba energie o 3 % a uživatelé v EU by měli celkem ušetřit 100 milionů eur za rok (tedy asi 5 korun na obyvatele na rok).

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

