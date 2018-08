 »   »  Evropská komise navrhne zrušení střídání času

Jan Fikar

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pro televizi ZDF uvedl, že komise ještě dnes schválí návrh zrušení každoročního střídání času. Lidé to chtějí, my to uděláme , řekl Juncker. Narážel na nedávnou veřejnou konzultaci, kde se pro zrušení vyslovilo 84 % ze 4,6 miliónů lidí. Nejvíce lidí se zúčastnilo z Německa (3,8 % populace) a Rakouska (2,9 % populace).

Aby občané Evropské unie mohli přestat každý půlrok posouvat ručičky na hodinách, museli by s návrhem Evropské komise souhlas vyjádřit ještě poslanci Evropského parlamentu a také jednotlivé členské státy unie.

Anketa U jakého času byste chtěli zůstat? Letní čas (GMT+2) Středoevropský čas (GMT+1) Je mi to jedno Chci ještě jiné pásmo Zobraz výsledek

(Zdroj: iRozhlas)