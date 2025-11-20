Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Evropská komise používá ChatGPT, navzdory svým vlastním pravidlům

Evropská komise používá ChatGPT, navzdory svým vlastním pravidlům

Tomáš
Včera
2 nové názory

Sdílet

ChatGPT, OpenAI Autor: Depositphotos

Irská občansko-právní organizace ICCL podává stížnost na Evropskou komisi poté, co ji přistihla při používání americké aplikace ChatGPT při psaní oficiálních dokumentů, a to navzdory pravidlům samotné komise.

Pravidla pro používání (PDF) AI říkají, že zaměstnanci Komise nesmějí ve veřejných dokumentech používat přímé výstupy z generativních modelů (pravidlo č. 4). Porušení tohoto pravidla organizace ICCL zjistila zcela náhodou při žádosti o vysvětlení, odkud předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čerpala, když na konferenci Annual EU Budget Conference 2025 tvrdila, že se AI modely vyrovnají lidskému uvažování už příští rok. Panovalo podezření, že předsedkyně pouze opakuje marketingové slogany technologických společností. Za tvrzení si vysloužila kritiku od více než 70 profesorů a odborníků, kteří jí poslali otevřený dopis (PDF), ve kterém ji vyzývají, aby přestala schopnosti AI přehnaně vychvalovat.

Evropská komise v odpovědi (PDF) přiznala, že ke tvrzení nemá žádné podklady a místo toho poslala seznam citátů od CEO technologických firem. Nejen že to potvrzuje podezření organizace, ale jak se ukázalo, je odpověď alespoň z části vygenerována pomocí ChatGPT. U citátu od Jensena Huanga ze společnosti Nvidia je totiž v URL parametr utm_source=chatgpt.com, který je od ChatGPT automaticky vkládán do vygenerovaného textu. Do jaké míry používá Evropská komise při psaní oficiálních dokumentů AI není známo a stížností se nyní bude věnovat evropský ombudsman.

(Zdroj: European Commission breaches own AI guidelines by using ChatGPT in public documents)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Témata:

Dále u nás najdete

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně