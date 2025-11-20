Evropská komise používá ChatGPT, navzdory svým vlastním pravidlům

Irská občansko-právní organizace ICCL podává stížnost na Evropskou komisi poté, co ji přistihla při používání americké aplikace ChatGPT při psaní oficiálních dokumentů, a to navzdory pravidlům samotné komise.
Pravidla pro používání (PDF) AI říkají, že zaměstnanci Komise nesmějí ve veřejných dokumentech používat přímé výstupy z generativních modelů (pravidlo č. 4). Porušení tohoto pravidla organizace ICCL zjistila zcela náhodou při žádosti o vysvětlení, odkud předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čerpala, když na konferenci Annual EU Budget Conference 2025 tvrdila, že se AI modely vyrovnají lidskému uvažování už příští rok. Panovalo podezření, že předsedkyně pouze opakuje marketingové slogany technologických společností. Za tvrzení si vysloužila kritiku od více než 70 profesorů a odborníků, kteří jí poslali otevřený dopis (PDF), ve kterém ji vyzývají, aby přestala schopnosti AI přehnaně vychvalovat.
Evropská komise v odpovědi (PDF) přiznala, že ke tvrzení nemá žádné podklady a místo toho poslala seznam citátů od CEO technologických firem. Nejen že to potvrzuje podezření organizace, ale jak se ukázalo, je odpověď alespoň z části vygenerována pomocí ChatGPT. U citátu od Jensena Huanga ze společnosti Nvidia je totiž v URL parametr
utm_source=chatgpt.com, který je od ChatGPT automaticky vkládán do vygenerovaného textu. Do jaké míry používá Evropská komise při psaní oficiálních dokumentů AI není známo a stížností se nyní bude věnovat evropský ombudsman.
(Zdroj: European Commission breaches own AI guidelines by using ChatGPT in public documents)