Evropský kontrolní orgán varuje před zadními vrátky v iCloudu

Dnes
Apple - iCloud - mobilní telefon - klávesnice Autor: Depositphotos

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) ve svém prohlášení přivítal návrh Evropské komise na prodloužení platnosti dohody o volné výměně dat mezi soukromými společnostmi, jednotlivci a bezpečnostními složkami Evropské unie a Velké Británie. Bez této dohody by zejména soukromé společnosti čelily další vlně papírování. Podle Evropské komise jsou prý zákony Velké Británie, co se týče ochrany dat, téměř totožné.

EDPB i přesto zmiňuje několik návrhů na upřesnění, například co se týče sdílení dat z Velké Británie do třetích zemí. Zároveň doporučuje sledovat vývoj situace okolo tajných britských žádostí o zadní vrátka (backdoor) k datům uživatelů společnosti Apple, které mají uloženy v úložišti iCloud. Podle EDPB by to vedlo k vytvoření systematických zranitelností a ohrožení bezpečnosti elektronické komunikace. Podle Joe Jonese z organizace International Association of Privacy Professionals (IAPP) je to poprvé, co se EU ke kauze oficiálně vyjádřila.

Kritika Velké Británie za tyto požadavky přichází v době, kdy se samotná Evropská unie nyní v čele s Dánskem snaží prosadit návrh Chat control, který by znamenal plošné skenování soukromé komunikace na ilegální obsah a případné okamžité nahlášení úřadům. EDPB se k návrhu Chat control kriticky kriticky vyjádřil už v roce 2022, nicméně jeho námitky byly téměř zcela ignorovány. Hlasování o návrhu je v současné době odložené na neurčito poté, co se proti návrhu postavilo Německo. Může se ovšem objevit znovu a to ještě i za předsednictví Dánska na setkání v prosinci.

(Zdroj: EU watchdog attacks Britain over iPhone ‘backdoor’ demand)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

