Evropský parlament po úpravách odhlasoval prodloužení Chat control 1.0

V minulých týdnech proběhlo hlasování výboru LIBE (Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci) o prodloužení výjimky ze zákonů o soukromí ePrivacy Directive. Tato výjimka (PDF), známá pod názvem Chat control 1.0, umožňuje v současné době soukromým společnostem dobrovolné plošné skenování soukromých zpráv a dat všech občanů EU.
Výbor návrh na prodloužení zamítl. Hlasování výboru slouží pouze jako doporučení pro ostatní instituce EU a minulý týden o prodloužení hlasoval i samotný Evropský parlament, který prodloužení po řadě úprav podpořil (458 pro, 103 proti, 63 nehlasovalo) a nově má platit až do srpna 2027.
O ty nejzásadnější úpravy [PDF] se zasloužila europoslankyně za Českou republiku Markéta Gregorová (Piráti). Výjimka nově požaduje, aby skenování nebylo plošné, ale aby se týkalo pouze důvodně podezřelých osob. Dále požaduje detekci pouze známých materiálů z důvodů vysoké chybovosti automatické detekce např. pomocí AI. Poslední úprava se týká ochrany soukromé šifrované komunikace (E2E), která je ze skenování vyjmuta.
Ostatní europoslanci za Českou republiku byli až na několik jednotlivců proti. Z 21 poslanců pro návrh hlasovali pouze čtyři (Markéta Gregorová, Ondřej Kolář, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský), ostatní hlasovali proti nebo nehlasovali vůbec.
Bývalý europoslanec Patrick Breyer považuje výsledek hlasování za historické vítězství pro lidská práva a soukromí občanů EU a naopak za prohru pro zahraniční lobbistické skupiny, které podle něj stojí za snahou plošné skenování prosadit. Podobně to vidí i europoslankyně Birgit Sippelová, která říká, že nová podoba chrání jak děti, tak soukromí komunikace občanů.
Markéta Gregorová říká, že ještě stále není vyhráno. Evropský parlament je totiž pouze jednou ze tří institucí, která musí s novou podobou souhlasit. Těmi zbývajícími jsou Evropská komise a Rada Evropské unie. Vstřícná pozice Evropské komise vůči plošnému skenování je známá dlouhodobě. Aktuální pozice Rady není jasná. Naposledy Rada hlasovala minulý rok ohledně permanentní náhrady za tuto výjimku (Chat Control 2.0) a návrhy podpořila. Ze současné vlády České republiky se k tématu vyjádřil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který „šmírování lidí“ odmítá. Proti byla i minulá vláda Petra Fialy (ODS).
(Zdroj: Historic Chat Control Vote in the EU Parliament: MEPs Vote to End Untargeted Mass Scanning of Private Chats)