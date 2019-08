Jan Fikar

V reakci na nedávný krok Microsoftu poslal Greg Kroah-Hartman poslední verzi ovladače exFAT do LKML. Ovladač se nachází mezi ostatními experimentálními ovladači v drivers/staging/ , dokud se nezlepší kvalita kódu. Christoph Hellwig kritizoval kód exFAT a nazval jej „pile of crap“. Vadí mu také duplicita se stávajícím fs/fat . Pokud nebude Linus proti, mohl by exFAT ve staging vyjít s jádrem 5.4.

(zdroj: phoronix)