Experimetální AMD openSIL s Coreboot pro základní desku MSI PRO B850-P

David Ježek
Včera
AMD nasadí openSIL jako náhradu za stávající systém AGESA až s generací Zen 6. Díky tomu, že jde o open-source projekt, je ale možné si s OpenSIL hrát na úrovni existujících experimentálních implementací, které sahají k Zen 4. Společnost 3mdeb, která se implementacím Coreboot a také openSIL věnuje, nyní na seznam podporovaných desek přidává jednu současnou, běžně dostupnou.

Příslušný kód je od 3mdeb nově k dispozici pro MSI PRO B850-P, tedy střední model desky pro současné procesory AMD na bázi architektury Zen 5. Implementaci zafinancoval dar od NLnet Foundation. Kód v tuto chvíli desku, resp. na ní postavenou platformu, úspěšně inicializuje, byť musí spoléhat na binární blob pro Platform Security Processor (PSP). Jedná se o ranou fázi vývoje podpory.

Podrobnosti z vývoje a současný stav implementaci popisuje Michał Żygowski v blogpostu na webu 3mdeb.

